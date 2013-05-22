За акцію протесту в Кабміні журналістів можуть позбавити акредитації (уточнена)

Про це повідомив прес-секретар прем'єра Миколи Азарова Віталій Лук'яненко у коментарі, розміщеному на сторінці прем'єра в мережі Фейсбук.

“Прем'єр-міністр доручив позбавити акредитації учасників акції, які своєю поведінкою порушили порядок висвітлення роботи засідання Кабінету міністрів. Це законна вимога. Відповідно до закону, Департамент інформації і громадських комунікацій Секретаріату КМУ, який відповідає за акредитацію, виконуватиме це доручення”, - зазначається у коментарі Лук’яненка.

Засоби масової інформації, які представляють журналісти - учасники акції, зможуть акредитувати для роботи в уряді інших журналістів, повідомив прес-секретар прем'єра.

“Передбачений законом захід стосуватиметься виключно і персонально тих, хто порушив порядок. ЗМІ, які представляють ці журналісти, зможуть акредитувати інших співробітників. Жодних перешкод роботі журналістів в уряді не створювали і не створюватимуть”, - наголошується в коментарі.

Лук’яненко переконаний, що інцидент буде вирішено законно і з взаємною повагою до роботи і журналістів, і виконавчої влади.

«А особисто мені шкода, що колеги не зуміли або не захотіли знайти адекватний спосіб донести свою позицію, а головне – сприяти дійсно ефективному правовому вирішенню проблеми. Журналісти реально можуть це зробити без плакатиків. Кому на руку вони зіграли і чи можна цю гру вважати добросовісною – хай розмірковують самі”, - зазначається в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні Кабміну виступив з вимогою позбавити акредитації журналістів, які взяли участь у мовчазній акції на підтримку колег, побитих 18 травня в Києві.

На початку виступу прем'єра кілька журналістів повернулися до нього спинами, на яких були прикріплені плакати з написом: “Сьогодні журналістка - завтра ваша донька, дружина, дитина. Дійте!”.