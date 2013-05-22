Посол каже, що ЄС дуже сподівається на звільнення Тимошенко до саміту у Вільнюсі

Про це заявив глава представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські в ефірі 5 каналу, повідомляє сайт Тимошенко.

"Зараз залишається найбільш важливе питання - це перебування у в'язниці Юлії Тимошенко. Ми дуже сподіваємося, що це питання буде вирішене до часу проведення саміту у Вільнюсі. Ми можемо сказати, що прогрес було здійснено, однак поки ще не були вирішені усі проблеми, які мають бути вирішені до підписання угоди про асоціацію у Вільнюсі", - сказав Томбінські.

Представник Євросоюзу в Україні нагадав, що проблемою вибіркового правосуддя з європейської сторони опікується місія Європарламенту у складі екс-голови Європарламенту Пета Кокса та колишнього президента Польщі Олександра Кваснєвського.

"Ця місія продовжується і у них є сподівання, що ті питання, які стосуються вибіркового правосуддя і які до цього часу не були вирішені, вони будуть вирішені на шляху до саміту Східного партнерства у Вільнюсі", - зазначив він.

Томбінські також вважає, що рішення Європейського суду з прав людини у справі "Тимошенко проти України" не може бути предметом політичних дискусій.

"Я би радив усім ознайомитися повністю з рішенням Європейського суду. Там чітко зазначено, що були порушення положень конвенції з питань прав людини і особливо статті 18. Кожне порушення – це є порушення, і не повинно бути політичних дискусій на тему, що це означає", - вважає посол ЄС.

Голова Представництва ЄС в Україні підкреслив, що влада України повинна виконати рішення Європейського суду з прав людини.

"Я хочу нагадати про заяву, яка була зроблена після саміту Україна – ЄС 25 лютого, у якій зазначалося, що будь-яке рішення Євросуду буде повністю виконано і впроваджено", - наголосив Ян Томбінські.