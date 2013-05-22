В Азарова журналістські демарші назвали неприпустимими

Публічні демарші журналістів до закінчення розслідування справи про биття їхніх колег 18 травня під час акцій протесту в Києві є неприпустимими, вважає прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко.

Як йдеться в його коментарі, розміщеному на сторінці прем`єра в мережі Фейсбук, Лук’яненко вважає акцію журналістів, проведену на засіданні Кабінету міністрів сьогодні, “неадекватною” і “непродуманою”.

“Сьогодні під час засідання Кабміну декілька журналістів обернулися спиною до членів уряду і продемонстрували плакати із закликом діяти в розслідуванні справи про побиття журналістів під час суботнього мітингу. Думаю, це була неадекватна акція. Непродумана, продиктована емоціями дія. По-перше, тому що розслідування ведеться, правову оцінку і діям агресивних молодиків, і міліції, безумовно, буде дано Втручатися в розслідування, яке веде Генеральна прокуратура і МВС, неприпустимо. До чого публічні демарші до завершення розслідування? Це не позиція, а поза”, - йдеться в коментарі.

На тему: За акцію протесту в Кабміні журналістів можуть позбавити акредитації (уточнена)

Лук’яненко зазначив, що прем`єр-міністр вважає подію під час мітингу 18 травня “абсолютно неприпустимою”, й нагадувати йому про необхідність об`єктивного розслідування «щонайменше занадто».

“Азаров до проблем журналістів ніколи спиною не повертався. А ось вони визнали доречним обернутися спиною. Шкода. Журналісти не використали численні можливості контролювати ситуацію, добиватися результату, які у них-то якраз є. В їхніх руках можливість публікувати свої погляди у ЗМІ, право на доступ до публічної інформації, можливість отримувати й аналізувати інформацію, ставити запитання членам уряду й правоохоронцям, публічно висувати свої претензії, вимоги та пропозиції. Це право ніяк не обмежене – ним потрібно лише професійно скористатися”, - переконаний прес-секретар прем`єра.