У Раді пропонують зробити відкриття друкованого ЗМІ справою 15 днів

Про це УНІАН повідомили у Державній реєстраційній службі України.

З 30 до 15 робочих днів пропонується скоротити термін державної реєстрації друкованих засобів масової інформації. Така норма передбачена у проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні», розробленому Державною реєстраційною службою України.

Крім того, проектом пропонується надання можливості подання заяви про державну реєстрацію (перереєстрацію) в електронному вигляді, зменшення кількості документів для держреєстрації та відмова від нотаріального засвідчення деяких з них.

«Під час підготовки законопроекту ми намагалися осучаснити всі процедури, необхідні для реєстрації. Для цього ми врахували досвід реєстрації, який був у Мін’юсті та наш власний, а зараз намагаємося скоротити процедуру реєстрації і дати можливість заявникові більш гнучко підходити до процедури реєстрації», - наголосила начальник Управління реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих ЗМІ та інформаційних агентств Державної реєстраційної служби України Олена Семьоркіна.