«Свобода» висуває свою кандидатуру до Вищої ради юстиції

Фракція ВО «Свобода» висуває кандидатуру народного депутата, першого заступника голови Комітету ВР з питань верховенства права та правосуддя Олега Махніцького на посаду члена Вищої ради юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», за словами лідера партії Олега Тягнибока, всі необхідні документи перебувають у голови Верховної Ради. Таке рішення було одностайно ухвалене на засіданні фракції.

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