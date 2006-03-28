Тимошенко прибула в Секретаріат Президента...

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні опівдні прибула до Секретаріату Президента України для зустрічі з Віктором ЮЩЕНКОМ.

"Я прагну створення коаліції та повернення до всіх наших цілей, які ми мали під час президентських виборів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналістам перед початком зустрічі, повідомляє “Українська правда”.

На запитання, чи погодиться В.ЮЩЕНКО внести її кандидатуру на посаду прем’єра, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: "Думаю, що зараз нам треба говорити про принципи та цілі повернення до наших старих ідеалів".

Відповідаючи на питання про створення коаліції з Партією регіонів, Ю.ТИМОШЕНКО попросила: "Дайте мені поговорити з Президентом".

УП зазначає, що Ю.ТИМОШЕНКО увійшла до Секретаріату Президента через центральний вхід, який призначено для керівників іноземних держав.

Перед цим вона близько п’яти хвилин чекала в машині, поки для неї відкриють ворота, які перекривають вулицю Банкову. А перед тим, як заїхати на Банкову, Ю.ТИМОШЕНКО швидко переговорила зі своїм однопартійцем Богданом ГУБСЬКИМ, який пересів до неї в машину.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Президента, сьогодні В.ЮЩЕНКО проводить політичні консультації з керівниками партій і блоків – лідерів парламентських перегонів, зокрема, Ю.ЄХАНУРОВИМ («Наша Україна»), Юлією ТИМОШЕНКО (БЮТ), Віктором ЯНУКОВИЧЕМ (Партія регіонів) та Олександром МОРОЗОМ (СПУ). На сьогоднішніх зустрічах планується обговорти підсумки перших демократичних виборів та післявиборчу ситуацію в Україні, а також принципи й засади, на яких має формуватися парламентська коаліція.

На сьогоднішній зустрічі з Ю.ЄХАНУРОВИМ Президент України висловив думку, що при проведенні політичних консультацій з лідерами виборчих перегонів необхідно сформувати спільний план дій, який би забезпечував стабільність державного розвитку на найближчі чотири роки. Він висловив переконання, що у процесі консультацій «необхідно зняти усі питання, які роз’єднують Україну чи політичний електорат».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні слід вести мову про єдність довкола національних цінностей, національної програми, сформованої, у тому числі, у щорічному звернені Президента до Верховної Ради. «У нас повинна бути система цінностей, навколо якої формується коаліція, а не система крісел, довкола яких іде поділ», – підкреслив глава держави. При цьому Президент додав, що не вважає «розподіл влади другорядним», однак, це питання має бути вторинним.

Президент наголосив, що Україна сьогодні отримує унікальний шанс на консолідацію суспільства.