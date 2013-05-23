Лавров звинуватив Єврокомісію у подвійних стандартах щодо України

Про це йдеться в статті міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова «Росія-Франція, Росія-Європа: горизонти партнерства» в спеціальному російсько-французькому випуску журналу «Росія в глобальній політиці», який є в розпорядженні УНІАН.

«Дивно, коли керівники Єврокомісії заявляють про те, що участь, наприклад, України в євразійському Митному союзі перекреслить можливість підписання Києвом угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС. До речі, в ході переговорів з нами Брюссель вельми наполегливо добивається подальшої лібералізації торгівлі з Росією (т.зв. «СОТ плюс»), і наше членство в Митному союзі нікого не бентежить. Важливо позбавлятися від подвійних стандартів, від створення ідеологічних бар'єрів на шляху розширення і розвитку взаємовигідних торговельно-економічних зв'язків», - наголосив Лавров.

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Він нагадав, що в оновленій Концепції зовнішньої політики Росії, затвердженій Президентом Володимиром Путіним 12 лютого 2013 року, закріплено стратегічне завдання створення єдиного економічного і гуманітарного простору від Атлантики до Тихого океану.

Лавров наголосив, що довгострокове партнерство Росія-ЄС могло б стати комплексним інструментом синергії зусиль, поєднання відповідних порівняльних переваг, взаємного зміцнення конкурентоспроможності.

Лавров вважає, що такого принципово нового рівня партнерства не досягти одним ривком, тому потрібні будуть послідовні, добре прораховані кроки.

«Таке бачення стратегічного горизонту взаємин допомогло б зняти багато питань, зокрема пов'язаних із сумісністю європейського і євразійського інтеграційних проектів. Адже інтеграція в «трійці» Росія-Білорусь-Казахстан, яка відкрита для приєднання й інших партнерів, базується на тих же чотирьох свободах і принципах СОТ, що й інтеграційні процеси в Євросоюзі», - зазначив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу наголосив на неможливості одночасного членства України в Митному союзі і підписанні угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

27 квітня радник Президента РФ Сергій Глазьєв заявив, що Україна позбудеться перспективи вступу до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, якщо підпише Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом.