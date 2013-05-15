Єврокомісія схвалила проект рішення Ради ЄС щодо підписання асоціації з Україною

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Без передбачення майбутнього політичного рішення щодо можливого підписання, Комісія схвалила сьогодні проект рішення Ради ЄС про підписання та тимчасове застосування, а також про укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яке буде передано Раді для подальшого опрацювання. Комісія додала до цих двох пропозицій політичну заяву”, - зазначили в Комісії.

У повідомленні прес-служби Єврокомісії зазначається, що сьогоднішнім рішенням Комісія здійснила необхідні підготовчі кроки з метою забезпечити технічну готовність до підписання Угоди про асоціацію на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі за 6 місяців.

У повідомленні також наголошується, що підписання відбудеться лише за умови створення Києвом необхідних політичних передумов.

У заяві Комісії з нагоди схвалення пропозицій для Ради ЄС про підписання Угоди про асоціацію з Україною нагадуються висновки Ради закордонних справ ЄС щодо України від 10 грудня 2012 року, в яких виписані умови підписання угоди. Крім того, у заяві зазначається, що додаткові очікування стосуються покращення бізнес-клімату в Україні.

“Сьогоднішнє схвалення Комісією пропозицій є необхідним кроком для уможливлення для Європейського Союзу технічно рухатися вперед у необхідній підготовчій роботі для можливого підписання на Вільнюському саміті. Однак цей крок не передбачає ні в якому разі рішення Ради”, - написано у заяві Комісії, текст якої передано УНІАН.

“Комісія вважає, що підписання угоди залишається обумовленим рішучими діями та відчутним прогресом української влади в усіх критеріях, встановлених у висновках Ради від 10 грудня 2012 року. Комісія разом з Європейською службою зовнішніх дій продовжать моніторити прогрес України”, - продовжується у документі.

У заяві наголошується, що тепер час для української влади вирішити найважливіші питання для того, щоб зробити можливим підписання угоди, що, на думку Комісії, стане “історичним проривом” у відносинах України та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

Разом з тим протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика щодо ситуації в Україні і, зокрема, щодо застосування вибіркового правосуддя щодо колишніх урядовців.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.