У ВР вирішили, хто буде рахувати голоси за Кириленка

Верховна Рада ухвалила постанову «Про Лічильну комісію Верховної Ради України VI скликання».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 433 із 446 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Від Партії регіонів до Лічильної комісії обрано 8 представників - Віталія КАЛЮЖНОГО, Миколу КОМАРА, Сергія ЛАРІНА, Володимира НАКОНЕЧНОГО, Олександра ПЕКЛУШЕНКА, Олександра СТОЯНА, Павла СУЛКОВСЬКОГО, Ярослава СУХОГО; від БЮТ – 7 народних депутатів: Віталія БАРВІНЕНКА, Лева БІРЮКА, Олену БОНДАРЕНКО, Валерія ГАЦЬКА, Юрія ПРОКОПЧУКА, Віктора ОЛІЙНИКА, Євгена ШАГО; від НУ-НС – трьох депутатів: Володимира В’ЯЗІВСЬКОГО, Юрія ГРИМЧАКА, Романа ТКАЧА; від КПУ - одного: Сергія ГОРДІЄНКА, від Блоку Литвина - одного: Миколу ШЕРШУНА.