У Томенка обіцяють порушувати питання побиття журналістів на кожному засіданні

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова розглядатиме питання побиття журналістів на кожному своєму засіданні до завершення розслідування цієї справи, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, голови цього комітету Миколи Томенка.

«Кожне засідання нашого комітету буде розпочинатися з розгляду питання стосовно побиття журналістки «5 каналу» Ольги Сніцарчук і кореспондента видавничого дому «Коммерсантъ Украина» Владислава Соделя, що трапилося у Києві 18 травня 2013 року», - Томенко.

Таке рішення було ухвалено під час засідання комітету 23 травня.

Зокрема, народні депутати за участі працівників правоохоронних органів (начальника ГУ МВС України в м. Києві та інших), органів виконавчої влади, представників громадських організацій, засобів масової інформації обговорили дане питання та переглянули відео з місця інциденту.

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Комітет ВР з питань свободи слова та інформації встановив факт побиття журналістів, перешкоджання журналістській діяльності та бездіяльності органів правопорядку під час інциденту. Також комітет вимагає проведення справедливого розслідування, покарання всіх винних у скоєнні злочину та розслідування фактів бездіяльності працівників органів правопорядку під час інциденту.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ» Соделя. За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття молодиками "свободівців".

"На нас напали близько 10 чоловік у спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били "свободівців", і їм це категорично не сподобалося", - розповів фотограф.

Содель відзначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

21 травня міліція повідомила про затримання підозрюваного в побитті журналістів Сніцарчук і Соделя під час масової акції в Києві 18 травня.

22 травня Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти під заставу у майже 23 тисячі гривень спортсмена Вадима Тітушка, який підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень журналістці Сніцарчук.