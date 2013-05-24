Бойко каже, що Україна і Росія нарешті готові до реалізації спільних авіапроектів

Україна і Російська Федерація мають намір реалізувати низку спільних проектів у сфері авіабудування і космічної галузі, включаючи спільне будівництво військово-транспортних літаків Ан-124 і Ан-70, участь у створенні ракети-носія «Зеніт» і у будівництві космодрому «Східний» на Далекому Сході РФ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка з посиланням на підсумки його зустрічі із заступником голови уряду Російської Федерації Дмитром Рогозіним.

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Зокрема, проект виробництва літаків Ан-124 передбачає створення спільного підприємства, в яке українська сторона могла б передати технологічну базу та інноваційну складову, а російська – фінансову складову і ринок збуту. При цьому інтелектуальна власність майбутнього СП передбачає захист від передачі документації третій стороні.

«Ми зацікавлені у тому, щоб спільне виробництво запрацювало якнайскоріше. Росія має свої напрацювання, ми - свої. Якщо буде об'єднання зусиль, то це, звичайно, дасть позитивний ефект», - цитує прес-служба віце-прем'єра.

Бойко також відзначив і конструктивну співпрацю двох країн щодо проекту створення військово-транспортного літака Ан-70.

«Зараз ми перебуваємо у конструктивному руслі і співробітничаємо, щоб прискорити реалізацію Ан-70, зокрема для Міністерства оборони РФ», - сказав Бойко.

Стосовно програми спільного пуску ракет і будівництва космодрому на Далекому Сході РФ, Бойко підкреслив, що для України участь у таких проектах означає залучення кількох тисяч фахівців і кількох підприємств, тим паче, що Україна вже має досвід будівництва космодромів - зокрема, у Бразилії. «Для України це дасть відповідний поштовх для розвитку всієї космічної галузі. А на російському Далекому Сході така сама ситуація, як в Бразилії, коли ми починали будівництво космодрому з нуля. Україна має потрібний досвід, і він стане запорукою того, що ми будемо корисні», - підкреслив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у квітні посол РФ в Україні Михайло Зурабов відзначив, що не виключає повернення до первинних домовленостей у рамках реалізації проекту спільного серійного виробництва транспортного літака Ан-70.