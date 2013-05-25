Попов запропонує Януковичу об'єднати посади

Про це він сказав у інтерв'ю УНІАН.

"Коли буду обраний мером, запропоную Президенту об'єднати посади. Накопичений у Києві досвід і розуміння його проблем (кожного дня ці проблеми проходять через мене) дозволить мені працювати при такій системі", - зазначив голова КМДА.

На думку Попова, розподіл цих двох посад кілька років тому був вірним рішенням, проте зараз уже можна об'єднати ці посади, що посилить позицію керівника міста і дасть можливість проводити ефективну політику.

Водночас він зазначив, що відповідати за місцевий законодавчий орган і виконавчу владу одночасно є дуже великим навантаженням.

За словами Попова, якщо в політиці міста відбувається відхилення від інтересів киян, то в подібного об'єднання є й мінуси. Проте, на його думку, ситуація у Києві не повинна залежати від цього.

Він також розповів, як планує вигравати виборчу кампанію в Києві: "Це два місяці зустрічей з людьми, з колективами, дискусії на радіо і телебаченні... Я через це вже декілька разів проходив і вважаю, що мої аргументи будуть реальними й об'єктивними. Тому я зможу довести киянам, що стабільність і перспектива розвитку, створення нових робочих місць, розбудовп інфраструктури та вдосконалення соціальної галузі, підвищення рівня життя киян - головне для Києва".

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2010 року Президент Віктор Янукович підписав укази про звільнення Леоніда Черновецького з посади голови КМДА і призначення на цю посаду Попова.

Мер столиці Черновецький достроково склав повноваження 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.