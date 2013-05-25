УДАР: У Броварах на суботнику з демонтажу незаконного паркану побили журналіста

Про це заявив народний депутат від "УДАРу" Павло Різаненко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Всі ми прийшли у цей парк не ламати і не трощити паркан, а для того, щоб його демонтувати та прибрати», - сказав депутат, підкресливши, що паркан незаконно встановлений приватним підприємством «Феско», яке належить Сергію Федоренку.

«Парк - це власність громади, а не чиясь особиста», - наголосив Різаненко, додавши, що «ми хотіли демонтувати паркан, щоб громада могла спокійно користуватися своєю власністю, своїм парком».

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За його словами, коли активісти прийшли на місце, де був паркан, там вже стояла міліція. Доки активісти спілкувались із заступником начальника міліції, в натовпі з’явились «особи характерної зовнішності, які вже стають невід’ємним елементом масових акцій».

«Спочатку ці люди просочились у натовп і потім почалась бійка. Біля мене стояв журналіст, якого один із цих гопників жорстоко вдарив по обличчю. Іншу людину взагалі побили до крові. На відео все це є», - повідомив Різаненко.

«Ми вимагали у правоохоронних органів затримати винуватців, але вони повалили на землю іншу людину, обличчя якої було у крові», - зазначив депутат.

Він підкреслив, що на його вимогу затримати винних у побитті журналіста та громадського активіста міліція взагалі не відреагувала.

Зараз Різаненко разом з учасниками суботнику знаходиться в райвідділі міліції, де перебувають затримані учасники акції, поінформували в прес-службі.