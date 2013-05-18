За побиття журналістки у Києві міліція відкрила кримінальне провадження

Шевченківське райуправління київської міліції відкрило кримінальне провадження за фактом побиття невідомими журналістки «5 каналу» Ольги Сніцарчук після акції протесту «Вставай, Україно!», що відбулася сьогодні у Києві.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у м.Києві, кримінальне провадження відкрито за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України з подальшим його внесенням до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також у міліції не виключили перекваліфікації статті КС, яке може виникнути в залежності від висновків лікарів судово-медичної експертизи, на проходження якої відправлено побиту журналістку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівлі головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук та фотографа Влада Соделя.

За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття «свободівців»

«На нас напали близько 10 людей в спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били «свободівців», і їм це категорично не сподобалося», - розповів фотограф.

Содель повідомив, що чоловіки побили їх до крові, зокрема в Сніцарчук розбита губа та побиті руки, телефон також розбитий. Сам Содель, який намагався її захистити, також отримав легкі ушкодження.

Він залишився на місці події оформлювати протокол про злочин, в той час як Сніцарчук забрали до лікарні швидкої допомоги для зняття побоїв.

Соделя зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.