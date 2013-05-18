За побиття журналістки у Києві міліція відкрила кримінальне провадження
Міліція відкрила кримінальне провадження за побиття журналістки "5 каналу" Ольги Сніцарчук.
Шевченківське райуправління київської міліції відкрило кримінальне провадження за фактом побиття невідомими журналістки «5 каналу» Ольги Сніцарчук після акції протесту «Вставай, Україно!», що відбулася сьогодні у Києві.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у м.Києві, кримінальне провадження відкрито за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України з подальшим його внесенням до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Також у міліції не виключили перекваліфікації статті КС, яке може виникнути в залежності від висновків лікарів судово-медичної експертизи, на проходження якої відправлено побиту журналістку.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівлі головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук та фотографа Влада Соделя.
За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття «свободівців»
«На нас напали близько 10 людей в спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били «свободівців», і їм це категорично не сподобалося», - розповів фотограф.
Содель повідомив, що чоловіки побили їх до крові, зокрема в Сніцарчук розбита губа та побиті руки, телефон також розбитий. Сам Содель, який намагався її захистити, також отримав легкі ушкодження.
Він залишився на місці події оформлювати протокол про злочин, в той час як Сніцарчук забрали до лікарні швидкої допомоги для зняття побоїв.
Соделя зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.