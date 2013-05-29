Янукович доручив Азарову підписати Меморандум з Митним союзом

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович журналістам після зустрічі з Президентами Росії, Білорусі та Казахстану, яка проходила в Астані.

Президент повідомив, що дав доручення Кабінету міністрів України підписати відповідний документ під час саміту СНД в Мінську 31 травня.