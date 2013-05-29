Янукович доручив Азарову підписати Меморандум з Митним союзом
15:43, 29 травня 2013Політика
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Меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, буде підписано у Мінську в п’ятницю.
Віктор Янукович дав доручення Кабміну
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович журналістам після зустрічі з Президентами Росії, Білорусі та Казахстану, яка проходила в Астані.
Президент повідомив, що дав доручення Кабінету міністрів України підписати відповідний документ під час саміту СНД в Мінську 31 травня.
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