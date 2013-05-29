Чалий бачить загрозу Харківських угод №2

Колишній заступник міністра закордонних справ України (2009-2010 рр.), заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий вважає, що Україні не слід підписувати міжнародні документи під час саміту в Астані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції на тему: “Україна - спостерігач в Митному союзі? “Плюси” і “мінуси” статусу”.

“Поспішати не треба, якщо не буде в Астані заявлено про підписання документів, я тільки цьому поаплодую, я не буду критикувати Президента за те, що він не приїхав з підписаними документами”, - сказав Чалий.

Він переконаний, що необхідно взяти паузу, створити робочі групи, залучити експертів і виробити найбільш прийнятну позицію України. Чалий вважає, що було б краще, якби ця позиція вироблялася після підписання Угоди про асоціацію з ЄС, щоб “не повторити другий раз помилку, не зробити Харківські угоди №2”.

Чалий зазначив, що він категорично заперечує підписання чи введення в дію будь-якої угоди, яка б закрила шлях Україні до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. “Я не хотів би, щоб наш уряд опинився в такій досить незручній позі шпагату в розтяжці. Я не хотів би, щоб сьогодні була реалізована схема м’якого втягування України до Митного союзу чи до Євразійського економічного союзу в майбутньому”, - сказав він. На переконання Чалого, “напіввходження до Митного союзу” робиться, в першу чергу, для того, щоб ідеологи нового євразійського утворення могли тримати гарне обличчя перед виборцями в своїх країнах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 травня, в Астані (Казахстан) проходить засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав. У зустрічі беруть участь Президент РФ Володимир Путін, Президент Казахської Республіки Нурсултан Назарбаєв, Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко, а також Президент України Віктор Янукович і Президент Киргизької Республіки Алмазбек Атамбаєв.

Очікується, що за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради в Астані Україна одержить статус спостерігача в Євразійській економічній комісії.

Нагадаємо, діалог країн-учасниць Митного союзу і України про розширення економічних зв'язків триває не перший рік, проте реальних кроків з інтеграції поки що немає. Київ хоче брати участь в особливому форматі "3+1", зберігаючи при цьому можливість для економічного співробітництва з Євросоюзом. Члени Митного союзу наполягають на тому, що одержати всі вигоди від співпраці з об'єднанням можна лише за умови повноцінного членства.

Радник Президента України - Керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук раніше заявив, що країна повинна знаходити баланс у відносинах як з Митним союзом, так і з Європейським Союзом. За його словами, статус спостерігача в МС дозволить Україні вигідно співпрацювати з цією організацією і мати вільний доступ до нормативно-правової бази і документів внутрішнього користування цього об'єднання. Крім того, Україна, одержавши такий статус, матиме свого представника в МС і зможе надавати свої пропозиції з актуальних питань співпраці. Тим часом у Москві закликають не переоцінювати значення статусу спостерігача.