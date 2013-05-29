В Батьківщині готові закластися, що акція у Донецьку не пройде тихо

«Я готовий навіть закластися, що тихо й спокійно акція у нас у Донецьку не пройде. Ми сьогодні маємо інформацію про те, що готуються провокації. Маємо інформацію, що краще до Донецька добиратися своїм ходом, а не літаками, бо з посадкою літаків у Донецьку, швидше за все, будуть проблеми», – сказав Ємець у прямому ефірі програми «Ми разом».

На його думку, під час подій 18 травня у Києві «правоохоронні органи були частиною злочинного плану, який мав призвести до громадських протистоянь», повідомляє Радіо Свобода.

Міліція має виконувати правоохоронні функції, а не «поліцайські», наголосив Леонід Ємець.

«На керівниках правоохоронних органів лежить відповідальність за те, що міліцію використовують проти громадян. А насправді справа міліції – не допускати скоєння правопорушень, взагалі, і під час масових акцій, зокрема», – сказав народний депутат.

Голова Донецької ОДА Андрій Шишацький заявив на конференції обласної організації Партії регіонів, що «жителі області дадуть відсіч організаторам акції «Вставай, Україно!». За його словами, проти акції опозиції в Донецьку «виступлять так само, як проти фашизму».