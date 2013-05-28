«Вставай, Україно!» 31 травня пройде в Донецьку

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, сьогодні Донецька обласна парторганізація «Батьківщини», відповідно до чинного законодавства, направила голові Донецької міської ради Олександрові Лук’янченку повідомлення про проведення 31 травня у Донецьку мирної ходи та мирного зібрання.

Хода, на чолі з лідерами опозиції, розпочнеться о 16.00 вулицею Артема від Донецького національного театру опери та балету ім. А. Солов’яненка. Після маршу відбудеться мітинг біля Донецької обласної державної адміністрації.

Опозиція також звернулася з відкритими листами до голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області Романа Романова та начальника Управління СБУ в Донецькій області Олександра Пелеха. Опозиція вимагає від керівництва області «вжити всіх необхідних заходів, передбачених законодавством України, необхідних для безперешкодного проведення громадянами зазначеного мирного зібрання, забезпечення громадського порядку, прав і свобод громадян».