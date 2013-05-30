МВС: 16 правоохоронців покарали за бездіяльність під час побиття журналістів

16 правоохоронців притягнуті до дисциплінарної відповідальності за бездіяльність під час побиття журналістів Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя під час мітингу опозиції 18-го травня. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив заступник начальника Слідчого управління ГУ МВС України в м.Київ Валерій Сімон.

«За результатами перевірки виданий відповідний дисциплінарний наказ і вжито заходи дисциплінарного реагування стосовно п’ятнадцяти працівників», – заявив Сімон.

Також Валерій Сімон зазначив, що слідством встановлені особи ще 10 «спортсменів», але їх не можуть затримати за відсутності доказів.

«Встановлені і відомі особи і з цими особами проводилися відповідні процесуальні дії, частина людей з числа групи, яких журналісти називають спортсменами, відома, встановлена», – зазначив правоохоронець.

«На даний час правоохоронні органі усі можливі заходи проводять. Відповідно це підтверджується і притягненням до кримінальної відповідальності Тітушка, і затриманням його у процесуальному порядку, встановленням 11 осіб включно з Тітушком, з числа тих осіб, яких називають спортсменами, є відповідні результати», – зауважив він.

Разом з цим Валерій Сімон додав, що звільнений під заставу Вадим Тітушко на вимогу працівників органів досудового розслідування з’являється для проведення слідчих дій.

«Це позиція суду і право суду. Суд надав оцінку матеріалам кримінального провадження і прийняв рішення, яке, в принципі, в даній ситуації виправдано… У всякому випадку ця людина на вимогу працівників органів досудового розслідування з’являється для проведення слідчих дій»