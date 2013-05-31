Голова Донецької облради: сьогоднішній день покаже, чи підтримує Донбас опозицію

У Донецьку місцева влада налаштована на те, щоб акція опозиції «Вставай, Україно!» пройшла 31 травня у шахтарській столиці в мирному руслі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора журналістам голова Донецької обласної ради Андрій Федорук, коментуючи підготовлювану на 31 травня акцію опозиції в Донецьку.

«Основна наша мета - це максимально зробити, щоб мітинг пройшов у мирному руслі і щоб не були ніяких провокацій», - сказав голова облради. При цьому він додав: «А то, як вони (опозиціонери) організовують, яку підтримку вони матимуть у нас тут, – це покаже завтрашній день, і ми усі разом з вами зможемо оцінити – наскільки Донбас підтримує опозицію, чи ні».

На тему: Батьківщина: У Донецьку влада вже «мобілізує» бюджетників на мітинг

За словами Федорука, дозвіл на проведення даного заходу перебуває в компетенції Донецької міськради, яка зробила все для цього необхідне.

«Щодо реакції влади – то я вважаю, що ми маємо максимально забезпечити законність і дотримання правопорядку у місті, на вулиці, на площах», - зазначив голова облради.