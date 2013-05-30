Батьківщина: У Донецьку влада вже «мобілізує» бюджетників на мітинг

У ВО «Батьківщина» заявляють, що влада Донецька примусово «мобілізує» бюджетників, співробітників виконкомів, «чорнобильські» та ветеранські організації, ймовірно, для проведення альтернативного заходу під час запланованої акція опозиції «Вставай, Україно!».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Батьківщина».

Як стало відомо ВО «Батьківщина», співробітників виконкомів зобов’язали з’явитися на площу біля Донецького національного оперного театру, звідки має рушити марш «Вставай, Україно!», у той самий час, коли розпочинається акція опозиції.

«Аналогічне розпорядження, за нашими даними, надійшло працівникам бюджетної сфери, а також в організації ветеранів та «чорнобильців», - наголошують у прес-службі «Батьківщини».

При цьому людям не говорять про мету збору і не повідомляють жодних подробиць.

Водночас, як повідомив у коментарі УНІАН начальник управління із зв'язків з громадськістю Донецької міської ради Максим Ровінський, влада Донецька нікого не запрошує на масові заходи, призначені на 31 травня, тому що «не має наміру допомагати опозиції» у проведенні протестної акції «Вставай, Україно!».

«Міська влада не має наміру допомагати опозиції збирати людей, тому інформація про те, що ми запрошуємо бюджетників, чорнобильців або ще кого-небудь є лише політичною заявою опозиції, покликаною підтримати інтерес до заходу, який вони завтра проводять», - сказав Ровінський.

При цьому він додав: «Вони (опозиціонери) не дочекаються. Ми не те що нікого не збираємо, ми вкрай зацікавлені подивитися, скільки вони зможуть набрати людей, і допомагати ми в цьому їм не будемо ».

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у Донецьку відбудуться марш і мітинг в рамках загальнонаціональної акції протесту «Вставай, Україно!».

28 травня Донецька обласна парторганізація «Батьківщини», відповідно до чинного законодавства, направила голові Донецької міськради Олександру Лук’янченку повідомлення про проведення 31 травня в Донецьку мирної ходи і мирних зборів. Хода на чолі з лідерами опозиції розпочнеться о 16.00 на вулиці Артема від Донецького національного театру опери і балету ім. А.Солов’яненка. Після маршу відбудеться мітинг біля Донецької обласної державної адміністрації.

29 травня у прес-службі Донецької обласної організації партії «УДАР» заявили, що донецька влада вдається до всіляких методів, щоб зірвати проведення акції «Вставай, Україно!» 31 травня.

30 травня, на черговій 21-й сесії Донецької обласної ради заступник голови Донецької обласної організації Партії регіонів Ігор Чичасов заявив, що у ПР переконані, що акція опозиції в Донецьку – «це новий хрестовий похід проти Донбасу – це ні що інше, як добре спланована провокація».