Якби вибори Президента України відбувалися у травні (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у травні 2013 р.

Соціологи зазначають, що респондентам пропонувалося два списки, що відрізнялися переліком кандидатів, які можуть взяти участь у виборах. У першому списку серед кандидатів була представлена Юлія Тимошенко, до другого списку її прізвище не було включене.

У першому випадку відносно більшу частку голосів отримує Янукович (23,4% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах), друге місце – у Юлії Тимошенко (16,3%), Віталій Кличко отримує 15,5%, Арсеній Яценюк – 8,4%, Олег Тягнибок – 6,7%, Петро Симоненко – 6,6%, Петро Порошенко – 3,4%, Анатолій Гриценко – 1,3%, Сергій Тігіпко – 0,6%, Юрій Луценко – 0,5%, Віктор Ющенко – 0,4%, Володимир Литвин – 0,3%, Олександр Мороз – 0,2%.

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У ситуації, якщо Тимошенко не зможе взяти участі у виборах (другий список), на першому місці також Янукович (23,1%), друге місце посідає Кличко (17,9%). Яценюк отримує 15,9%, Тягнибок – 7,8%, Симоненко – 6,4%, Порошенко – 4,5%, Гриценко – 1,6%, Луценко – 1,1%, Ющенко – 0,8%, Тігіпко – 0,6%, Литвин – 0,3%, Мороз – 0,3%.

Результати травневого опитування порівнювалися із результатами попередніх досліджень (за першим списком – із опитуванням, що проводилося Центром Разумкова з 20 по 25 квітня 2013 р., за другим списком – із опитуванням, що проводилося Центром Разумкова з 12 по 16 квітня 2013 р.). У першому випадку спостерігаються статистично значущі відмінності лише у рівні електоральної підтримки Гриценка (зниження з 2,9% до 1,3% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах). У другому випадку – зниження електоральної підтримки Януковича (з 27,1% до 23,1% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах), Гриценка (відповідно, 2,8% і 1,6%) і Тігіпка (відповідно, 1,6% і 0,6%).

*** Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 17 по 22 травня 2013 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.