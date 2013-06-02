В ПР заявляють, що вибори проходять у штатному режимі

Жодної скарги щодо порушень під час виборів у Василькові до територіальної виборчої комісії не надійшло, тому всі заяви опозиції про наявність нібито кричущих правопорушень безпідставні.

Відповідну заяву народного депутата від парламентської фракції Партії Регіонів Євгена Балицького розміщено на сайті ПР.

Він відзначив, що тервиборчкомом Василькова досі не одержано скарг на проведення голосування, вибори проходять у штатному режимі.

«Те, що не подано офіційні скарги, свідчить, що вибори проходять спокійно і без істотних порушень», - запевнив Балицький.

«Заяви опозиційних депутатів про те, що нібито є якісь кричущі порушення, - безпідставні. Ті люди, які озвучують ці заяви, просто намагаються роздмухати скандал і сформувати у громадян думку, що нібито результатам цих виборів не можна довіряти», - резюмував депутата від ПР.