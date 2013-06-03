Регіонал переміг на виборах у Василькові - спостерігачі

Спостерігачі ОПОРИ знаходилися на усіх дільницях міста та збирали інформацію дільничних виборчих комісій про результати голосування.

За результатами паралельного підрахунку голосів, який проводився ОПОРОЮ, найбільшу кількість голосів отримав кандидат від Партії регіонів Володимир Сабадаш. Він отримав 30,39% або 3 тис 395 голосів виборців, повідомляє ТСН.

Результати паралельного підрахунку голосів базуються на даних дільничних виборчих комісій, які були відображені у їх первинних протоколах. Друге місце зайняв кандидат від політичної партії "УДАР" Сергій Сабов – 28,25% або 3 тис 155 голосів виборців. Третє місце посів кандидат, висунутий партією "Єдність" Валерій Попович — 26,38% або 2 тис 947 голосів виборців.

Висуванець Козацької партії Олександр Сокол набрав 1,81% або 202 голоси. Усі інші кандидати разом набрали 9,76 % або 1090 голосів виборців.

Не підтримали жодного кандидата 1,31% або 146 виборців. Недійсними визнано 2,10 % або 235 бюлетенів.

Громадянська мережа ОПОРА планує у понеділок оприлюднити заяву про результати спостереження на позачергових виборах міського голови міста Васильків. У цій заяві ОПОРА оголосить свої висновки щодо перебігу голосування, підрахунку голосів на виборчих дільницях, встановлення територіальною виборчою комісією підсумків голосування. У цій заяві організація дасть оцінку зафіксованих на виборах порушень та їх випливу на результати голосування.