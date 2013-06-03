Арбузов: Меморандум з МС не потребує ратифікації парламентом

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

“Меморандум - це документ, який не є міжнародним, тому ратифікації в Раді не потребує”, - сказав він.

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Говорячи про співпрацю з Митним союзом, він зазначив, що уряд України повинен дбати про те, щоб поглиблювати співпрацю “і на Сході, і на Заході”.

За його словами, Кабінет міністрів робитиме все для того, щоб зростав товарообіг з різними країнами, в тому числі з країнами Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і отримати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.