Експерт: Янукович цілком міг би подарувати собі вибори Президента до Нового року

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко вважає, що Партія регіонів перемогла на позачергових місцевих виборах 2 червня, бо застосовувала адміністративний ресурс.

Про це він сказав у коментарі УНІАН з приводу результатів цих виборів.

На думку Небоженка, Партія регіонів не проводитиме вибори там, де вона не готова, а проводитиме лише там, де адміністративний ресурс повністю контролюватиме виборчу кампанію.

«Так воно і відбулося. І мова не про лояльність населення до правлячої партії. Мова про політизацію судів, використання штурмовиків, використання адміністративного ресурсу для досягнення своєї мети – отримання потрібного результату», - сказав він.

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Політолог зауважив, що питання тут навіть не у кандидатах, а в тому, що адмінресурс діяв скрізь однаково – «від Берегового до Ялти, від Ялти до Василькова».

«Скрізь адміністративний ресурс: старші товариші-бюджетники засідали у комісіях виборчих, а молодші вдавали із себе наглядачів, спортсменів і журналістів, і не допускали реального демократичного контролю», - зазначив Небоженко і додав, що це відпрацьовані технології «зразка Росії 2002 року».

На його думку, нинішні вибори украй важко називати «виборами». «Я не бачу великих політичних тут результатів Партії регіонів. Якщо не працюють суди, не працює громадськість, скрізь усе робиться через силу, - то про яку політику йдеться?», - наголосив політолог.

Крім того, Небоженко вважає, що інші кандидати, які програли ці вибори, оскаржуватимуть їх результати, але «оскільки суди підпорядковуються місцевим адміністраціям і Адміністрації Президента, то очікувати від них виконання своїх функцій не доводиться».

«Це пік політичної могутності Партії регіонів. За повної соціальної незадоволеності населення, за жахливої економічної політики сьогодні влада повністю мобілізувала і може навіть зараз… За результатами цих виборів я б на місці Януковича зробив собі подарунок і до Нового року провів вибори у Президенти», - сказав Небоженко.

Як повідомляв УНІАН, на позачергових виборах міських голів, що відбулися 2 червня, перемогли 6 кандидатів, які були висунуті й підтримані Партією регіонів.

Зокрема, представники ПР здобули перемогу в Ялті, у Береговому (Закарпатська область), Василькові (Київська), Алчевську (Луганська), Вознесенську (Миколаївська) та Новодністровську (Чернівецька).