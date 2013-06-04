Газпром: Зниження ціни на газ для України контрактом не передбачене

Чинним контрактом не передбачено зниження ціни на російський газ для України, зменшення цін можливе тільки поза рамками контракту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав заступник глави «Газпрому», генеральний директор компанії «Газпром експорт» Олександр Медведєв на прес-конференції в Москві.

«Контрактом не передбачено зміни ціни», - сказав Медведєв, відповідаючи на запитання УНІАН, за яких умов «Газпром» може піти на зниження ціни газу для України в умовах, коли ціни на російський газ нижчі для європейських країн.

Водночас він наголосив, що «теоретично ціна може змінитися», але це може відбутися поза рамками контрактних домовленостей.

Медведєв зазначив, що комусь здається в Україні, що чинний газовий контракт поганий, але цей документ підписано в 2009 році і в ньому вказано формулу ціни.

«На той момент ціна за цим контрактом була нижчою від середньоєвропейської, індексація, закладена в контракт, у кожному випадку працює по-різному, і вона вибрана українськими колегами, спільно з нами підписана і привела до певної динаміки цін», - сказав він.

«Написаного пером не витягнеш і волом», - наголосив Медведєв.

На тему: Газпром - про ймовірність позову до України: Краще до ЗАГСу, ніж до прокурора

Він вважає, що не можна займати позицію «коли мені добре - я люблю контракт, а коли мені не дуже добре - я хочу контракт змінити».

За його словами, цінові показники могли розвиватися по-іншому, якби ціни на нафту йшли в іншому напрямі.

Він зазначив, що нині зниження ціни на нафтопродукти має «глибоке віддзеркалення» для України - сильніше, ніж у багатьох європейських контрактах».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 23 травня затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Згідно з документом, надходження газу в поточному році від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз Україна» в першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становила більш як 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.