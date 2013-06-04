Газпром - про ймовірність позову до України: Краще до ЗАГСу, ніж до прокурора

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив заступник голови «Газпрому», генеральний директор «Газпром експорт» Олександр Медведєв на прес-конференції в Москві.

«За контрактом фіксуються об'єми недобору, і ми маємо право за контрактом вимагати оплати цих невідібраних об'ємів, тому вестимемо роботу відповідно до контракту», - сказав Медведєв, відповідаючи на запитання УНІАН, чи буде «Газпром» вимагати 7 млрд дол. за недобір газу минулого року.

Відповідаючи на запитання, чи буде «Газпром» судитися з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражному суді, Медведєв сказав: «Вам, прямо, все розповісти». «Пам'ятаєте фільм: або я веду її до ЗАГСу, або вона мене веде до прокурора. Краще до ЗАГСу, ніж до прокурора», - додав він.

На тему: Газпром: Зниження ціни на газ для України контрактом не передбачене

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» виставив НАК «Нафтогаз України» рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

«Нафтогаз» направив «Газпрому» відповідь з викладом своєї позиції, яка полягає в тому, що компанія виконала усі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний об'єм газу, до якого застосовується умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.