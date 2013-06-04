На Банковій кажуть, що рішення КС напряму не стосується виборів у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час брифінгу перед засіданням Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства.

“Я теж киянка і для мене чітко і зрозуміло, що кияни мають право мати і свого обраного голову, і Київраду. І принцип періодичності виборів пов’язаний з тим, що вони мають відбуватись у строки, визначені законодавством, і Конституція України чітко визначає терміни повноважень обраних органів місцевого самоврядування, і відповідно потрібно виходити з цього”, - сказала Ставнійчук.

Вона також зазначила, що КС давав тлумачення чергових виборів відповідно до європейських стандартів принципу періодичності виборів.

“Як на мене, рішення Конституційного суду напряму не торкається питання проведення виборів у Києві. Питання призначення виборів є виключним повноваженням Верховної Ради, і Конституція передбачає не лише право, а прямий обов’язок парламенту призначати чергові, позачергові, в тому числі місцеві вибори. Отже, всі питання, пов’язані з виборами міської влади, це питання до парламентаріїв”, - наголосила радник Президента.

На тему: Двоє суддів КС вважають рішення щодо київських виборів неправильним

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, 30 травня ц.р. КС оприлюднив рішення, згідно з яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень рад або голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

Подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема - про місцеві вибори в Києві, надійшло до КС в березні цього року. Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновку КС.

25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.

Після цього у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови № 2175а, ініційований народними депутатами від "Батьківщини", яким пропонується призначити вибори мера Києва і депутатів Київради на 27 жовтня 2013 р.