Єфремов розібрався, де знаходиться послання Президента

Про це у коментарі УНІАН сказав лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

“Воно вже є у Верховній Раді. Я думаю, що у четвер його роздадуть депутатам”, - сказав він.

На тему: Єфремов послання Президента ще в очі не бачив

При цьому на запитання, чи буде все ж виступ Президента у ВР, Єфремов зазначив, що з цим питанням Президент визначатиметься сам.

“У Президента є (два варіанти — УНІАН) або роздати матеріали депутатам, або прийти із виступом. Але, погодьтеся, що в цій Верховній Раді, яка сьогодні є, зовсім не конструктивно виступати”, - зазначив лідер фракції ПР.

Єфремов також додав, що в разі створення нормальних умов у ВР, де можна виступати і бути почутим, “Президент із задоволенням прийде і виступить”.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Володимир Рибак 3 червня заявив, що послання Президента вже надійшло до парламенту і «воно роздається всім депутатам Верховної Ради для роботи”.

У той же час голова фракції ПР зізнався, що послання не бачив: " Мені нібито сказали ще тиждень тому, що воно передано до парламенту. Треба розібратися, де воно знаходиться”.

Сьогодні, 4 червня, Представник Президента України у парламенті Юрій Мірошниченко заявив, що Янукович готовий особисто представити у ВР своє послання.

“Президент висловив готовність його представити особисто”, - сказав Представник Президента.

Водночас Мірошниченко сказав, що на це питання впливатиме і ставлення депутатів - чи дасть опозиція Президентові можливість виступити.

Як повідомлялося, Конституція України передбачає щорічні виступи Президента з посланням у ВР. Востаннє Віктор Янукович виступав з трибуни парламенту з посланням в лютому 2012 року. Тоді через демарш опозиції Президент, вже перебуваючи на трибуні, кілька хвилин не міг розпочати свій виступ. Опозиція скандувала: "Юлі - волю!", закликаючи тим самим звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко, засуджену до семи років ув'язнення за перевищення влади при підписанні в 2009 році газової угоди з РФ.

Після цього інциденту звернення Януковича до парламентаріїв були письмовими, що, на думку опозиції, є порушенням.