Єфремов послання Президента ще в очі не бачив

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що послання Президента України ще не бачив, й потрібно розібратися, де воно знаходиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Єфремов підкреслив, що ще не бачив послання Президента, оскільки весь “минулий тиждень працював у регіонах - у нас були вибори”.

“Мені сказали, що в письмовій формі існує (послання - УНІАН). Мені нібито сказали ще тиждень тому, що воно передано до парламенту. Треба розібратися, де воно знаходиться”, - додав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 червня, голова ВР Володимир Рибак сказав, що до Верховної Ради надійшло щорічне послання Президента України. “Послання Президента є у Верховній Раді, й воно роздається всім депутатам Верховної Ради для роботи”, - сказав він.