Акція опозиції у Донецьку пройшла без обіцяних скандалів (фото, відео)

20:41, 31 травня 2013
Політика
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Акція опозиції "Вставай, Україно!" в Донецьку пройшла без інцидентів, повідомив журналістам начальник головного управління МВС України по Донецькій області Роман Романов.

вставай / Фото : ”Батьківщина”

"Минуло все спокійно. Працівники міліції виконали те завдання, яке на них покладалося, - це охорона громадського порядку. Було задіяно 150 осіб працівників міліції, які забезпечували охорону громадського порядку, і 50 осіб спецпідрозділу "Беркут", - сказав він.

За оцінками керівника донецького управління МВС, у заході взяли участь до 800 осіб. Однак міліціонери, що забезпечують охорону, говорили про близько трьох тисяч учасників, повідомляє РІА Новости.

Оппозиционеры выступали на крыше автобуса / Фото : ”Новости Донбасса”

Перед мітингом прихильники опозиції пройшли маршем головною вулицею Донецька, перешкодивши таким чином роботі громадського транспорту. Секретар Донецької міської ради Сергій Богачов заявив у цьому зв'язку про незаконне перекриття опозицією руху на дорозі.

"Були встановлені водії, які проявили своє невдоволення, коли почали сигналити у зв'язку з перекриттям руху. Ми зберемо матеріали, і правова оцінка, відповідно до закону, буде дана всім діям. Та людина, яка подала заявку (на проведення акції), вона несе відповідальність за всі заходи, які проходять. Закон для всіх один ", - сказав Романов.

Українська опозиція з середини березня проводить акції "Вставай, Україно!" В усіх обласних центрах. Опозиціонери домагаються відставки президента Віктора Януковича, а також вимагають звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко, засуджену на сім років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з РФ.

Відео: Youtube, Donbassnews

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