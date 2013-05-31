Акція опозиції у Донецьку пройшла без обіцяних скандалів (фото, відео)

"Минуло все спокійно. Працівники міліції виконали те завдання, яке на них покладалося, - це охорона громадського порядку. Було задіяно 150 осіб працівників міліції, які забезпечували охорону громадського порядку, і 50 осіб спецпідрозділу "Беркут", - сказав він.

За оцінками керівника донецького управління МВС, у заході взяли участь до 800 осіб. Однак міліціонери, що забезпечують охорону, говорили про близько трьох тисяч учасників, повідомляє РІА Новости.

Перед мітингом прихильники опозиції пройшли маршем головною вулицею Донецька, перешкодивши таким чином роботі громадського транспорту. Секретар Донецької міської ради Сергій Богачов заявив у цьому зв'язку про незаконне перекриття опозицією руху на дорозі.

"Були встановлені водії, які проявили своє невдоволення, коли почали сигналити у зв'язку з перекриттям руху. Ми зберемо матеріали, і правова оцінка, відповідно до закону, буде дана всім діям. Та людина, яка подала заявку (на проведення акції), вона несе відповідальність за всі заходи, які проходять. Закон для всіх один ", - сказав Романов.

Українська опозиція з середини березня проводить акції "Вставай, Україно!" В усіх обласних центрах. Опозиціонери домагаються відставки президента Віктора Януковича, а також вимагають звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко, засуджену на сім років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з РФ.

Відео: Youtube, Donbassnews