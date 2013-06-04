Свобода хоче, щоб опозиції віддали принаймні 7 місць у ЦВК

Про це заявив народний депутат від ВО «Свобода» Олег Махніцький сьогодні у коментарі журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він зазначив, що, згідно з чинною редакцією закону «Про Центральну виборчу комісію», до складу ЦВК входить 15 осіб, і тому було логічно віддати не менше 7 місць представникам опозиції.

«У разі, якщо влада претендуватиме на посаду голови ЦВК, опозиції має відійти 8 місць членів комісії. Цей принцип було дотримано під час попереднього формування ЦВК, коли Партія регіонів була в опозиції. Тоді опозиційні політсили отримали 8 крісел членів комісії, а представники тодішньої влади – посаду голови ЦВК. У разі, якщо навіть поставатиме питання про 7 членів комісії для опозиції, то "Свобода" повинна мати як мінімум двох своїх членів ЦВК», – зазначив націоналіст.

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Народний депутат підкреслив, що нині триває підготовка змін до Закону України «Про Центральну виборчу комісію». В новій редакції документа запропоновано змінити кількісний склад ЦВК та чітко розподілити представництво фракцій парламенту в комісії.

«Ми підготували зміни до закону та найближчим часом внесемо їх на розгляд парламенту. Нові норми закону повинні чітко врегулювати ті недоліки, які маємо нині, та гарантувати опозиції рівне з владою представництво у ЦВК. Центральну виборчу комісію не може формувати тільки одна політична сила, бо це буде спробою узурпації влади. Комісія повинна бути незалежною та працювати відповідно до законів, а не за вказівкою», сказав Махніцький.

«Щодо голосування за призначення нового члена ЦВК без урахування нашого представництва у комісії, то це неможливо. І тут прізвище кандидата не має жодного значення», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Президент Янукович вніс до парламенту подання про відставку голови Центрвиборчкому Володимира Шаповала, якому 25 травня виповнилося 65 років, що є граничним віком для держслужбовців.

Також Янукович запропонував народним депутатам заповнити вакансію, призначивши членом ЦВК доктора юридичних наук, професора Олександра Копиленка.