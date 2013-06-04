У Тернополі суд оштрафував двох «свободівців»

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 4 червня, прийняв Тернопільський міськрайонний суд.

У постанові суду вказано, що 4 червня близько першої години ночі на вул. Руській хлопці на прохання представників міліції пред’явити документи та пройти в службовий автомобіль для подальшої доставки в управління міліції і встановлення їхніх осіб, відмовилися це зробити в категоричній формі, поводили себе зухвало, виражалися нецензурними словами, чим вчинили злісну непокору вимозі працівників міліції, що є правопорушенням, передбаченим ст. 185 Кодексу України про адміністративні порушення.

Підсудні своєї вини у вчинені даного правопорушення не визнали і просили не притягувати їх до адміністративної відповідальності.

Водночас суддя був схильний вважати, що вина затриманих доведена матеріалами справи, зокрема протоколом та рапортами, складеними працівниками міліції.

Відтак на двох хлопців рішенням суду накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 136 грн.

На цю тему: У Тернополі затримали «свободівців», які розклеювали листівки про «зраду влади»

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 червня, у Тернополі затримали двох активістів ВО «Свобода», які розклеювали листівки із звинуваченнями на адресу представників обласної влади у зраді України.

У прес-службі облорганізації ВО «Свобода» зазначили, що листівка мала всі офіційні реквізити, необхідні для випуску подібної друкованої продукції, і розміщувалася у дозволених місцях. У такий спосіб члени організації хотіли зосередити увагу громадськості на незаконних, на їхню думку, діях правоохоронців під час подій 9 травня в парку Слави.

За фактом поширення листівок було відкрито провадження за ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність працівників правоохоронних органів).

9 травня у Тернополі в парку Слави під час акції прихильників Комуністичної партії України «Парад переможців» виникла сутичка між правоохоронцями та прихильниками «Свободи». 8 представникам ВО «Свобода», які брали участь у сутичці з міліціонерами, суд присудив 5 діб адмінарешту, ще одного - засудили до 3 днів арешту, а двоє прихильників молодіжної організації "Сокіл" сплатили по 250 грн штрафу.