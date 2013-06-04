Яценюк: ПР голосує за закони, де можна вкрасти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після того, як Верховна Рада не підтримала жоден із опозиційних законопроектів щодо об’єднання посад голови КМДА та Київської міської ради.

“Партія регіонів не проголосувала за скасування пільг і привілеїв, не проголосувала за законопроекти щодо реального самоврядування в місті Києві, не проголосувала за призначення виборів мера Києва і Київської міської ради”, - сказав Яценюк.

На його думку, Партія регіонів “працює виключно на себе”. “Вони зате дуже добре голосують за закон про внесення змін до бюджету, там де вкрасти можна, і за векселі, і за все інше”, - додав лідер фракції “Батьківщина”.

Крім того, Яценюк висловив переконання, що “ситуація зміниться тільки в 2015 році”. “До 2015 року ці будуть далі грабувати бюджет і робити все, щоб отримати ще владу після 2015 року”, - сказав він.

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Яценюк, який є автором проекту закону “Про скасування необґрунтованих пільг та привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій держави”, заявив що цей закон дозволив би зекономити 2 млрд грн.

«Це скасування пільг для Президента України, прем’єр-міністра, народних депутатів, членів уряду і місцевих адміністрацій», - підкреслив Яценюк.

Він наголосив, що зекономлені кошти можна було б направити на освіту, на лікування, у тому числі на добудову лікарні «Охматдит».