Раді пропонують змусити ЦВК знімати всі вибори в Україні

Народні депутати з фракції «УДАР» Валентин Наливайченко та Роман Ванзуряк зареєстрували у Верховній Раді законопроект, згідно з яким на усіх виборах, що відбуватимуться в Україні, на дільницях має здійснюватися обов’язкове відеоспостереження.

Як повідомляється на сайті ВР, відповідний проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів)» зареєстровано сьогодні, 10 червня.

Водночас сам текст проекту поки що на сайті відсутній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», згідно з документом, для відеоспостереження на дільницях пропонується використовувати обладнання, закуплене державою на парламентські вибори 2012 року, яке зараз не використовується.

Автори законопроекту нагадують, що для відеоспостереження під час голосування та підрахунку голосів на останніх парламентських виборах Кабінетом міністрів було виділено із державного бюджету близько 1 млрд грн. Однак Закон «Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» закріплює обов’язок використання системи відеоспостереження лише на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.

Відтак, під час проведення усіх наступних виборів народних депутатів України, як чергових, так і позачергових та проміжних, згідно із чинним Законом, відеоспостереження застосовуватись не буде, відзначається у повідомленні.

«Такий підхід неприпустимий, особливо зважаючи на величезні кошти, які вже затрачені для придбання відеообладнання. Публічність та відкритість необхідні під час проведення усіх видів виборів – парламентських, президентських, місцевих», - переконаний Наливайченко.

У партії переконані, що прийняття проекту закону сприятиме відкритості та публічності виборів та реалізації принципів виборчого права, унеможливленню фальсифікації результатів виборів та утвердженню демократичних цінностей в Україні. Окрім цього, прийняття законопроекту унеможливить використання вартісного обладнання для відеоспостереження не за призначенням, йдеться у повідомленні.