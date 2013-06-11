Протестні настрої українців ростуть (опитування)
За півроку протестні настрої українців зросли.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження фонду “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва”, які оприлюднила сьогодні під час прес-конференції аналітик фонду Марія Золкіна.
За її словами, загалом 25,5% українців вважають, що найближчим часом у їхньому селі або місті можуть відбутися масові протестні виступи в разі погіршення рівня життя або з метою захисту своїх прав і свобод.
“Якщо порівнювати ці результати з результатами нашого дослідження на межі вересня-жовтня минулого року, то протестні настрої в суспільстві зросли. На сьогодні на 9% більше громадян, які впевнені, що такі акції будуть в їхніх містах і селах, або вважають їх дуже ймовірними. Зросла і кількість людей, які готові особисто брати участь в акціях протесту у разі, якщо вони будуть”, - сказала Золкіна.
За її словами, особисто брати участь в подібних акціях готові 25% українців, водночас 36% не збирається брати участі у мітингах і демонстраціях.
“Порівняно з жовтнем 2012 року, кількість людей, які готові виходити на вулиці, зросла на 5% і значно зменшилась кількість тих, хто точно не збирається протестувати, - з 51 до 36%”, - зазначила Золкіна.
Найбільше очікують масових виступів в центральному регіоні— 35% респондентів, і значно менше у південному та східному — 17%.
Найбільш налаштованими на участь в акціях протесту є виборці ВО “Свобода” - 52%, досить протестні настрої також серед виборців ВО “Батьківщина” - 41% й “УДАРу” - 35%.
Серед виборців КПУ протестно налаштованих 33%, Партії регіонів — 11%.
За словами Золкіної, основними причинами, які можуть спонукати людей особисто вийти на вулицю з виявом протесту, є погіршення їхнього соціально-економічного становища. Згідно з результатами дослідження, це, зокрема, різке зниження рівня життя — 34,5% опитаних; невиплата зарплат пенсій, стипендій — 32%; різке підвищення цін — 21%; зростання безробіття — 19%.
Водночас, для 34% респондентів не існує жодних факторів, які можуть спонукати їх вийти на вулицю з протестом.
Золкіна також зауважила, що, у порівнянні з жовтнем 2012 року, зросло значення неекономічних причин виходу громадян на вулиці. Зокрема, випадки утисків демократії - з 3,5 до 13% та необхідність підтримки дострокової відставки Президента - з 4 до 9%.
За словами експерта, серед основних причин нереалізованості намірів участі у протестах є те, що люди не вірять, що це щось змінить. Так вважає 56% опитаних. Іншими причинами є страх репресій з боку влади — 33%, недовіра до лідерів, які організовують мітинги, — 32%, 26,5% вважають, що люди не висловлюють свої протестні настрої, оскільки дуже ліниві і хочуть, аби за їхні інтереси боролись інші.
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Дослідження фонд “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” проводив разом із Соціологічною службою Центру ім. Разумкова з 17 по 22 травня поточного року. Опитано 2 тис 10 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України.