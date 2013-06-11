Кличко вважає, що Янукович не бажає зустрічатися з опозицією

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи на прохання УНІАН сьогоднішню пропозицію Януковича щодо необхідності проведення позачергового засідання ВР.

“В мене таке враження, що Президент України не хоче ні зустрічатися, не хоче звітувати (йдеться про послання Президента до ВР - УНІАН), а хоче будь-яким чином проводити, чи то в залі парламенту, чи поза парламентом, десь на Банковій, десь в підворітті, де завгодно, проводити рішення, які потрібні йому”, - наголосив Кличко.

Він висловив переконання, що всі рішення парламенту мають ухвалюватися “в конституційний спосіб у стінах парламенту”.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, Янукович закликав депутатів провести позачергову сесію парламенту, щоб ухвалити необхідні для країни закони.

“Наша позиція принципова. Якщо буде далі продовжуватись блокування парламенту, треба проводити позачергову сесію і приймати рішення. Ми це робимо заради людей”, - сказав Янукович на засіданні Комітету з економічних реформ.