Янукович «благословив» позачергову сесію парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ.

“Наша позиція принципова. Якщо буде далі подовжуватись блокування парламенту, треба проводити позачергову сесію і приймати рішення. Ми це робимо заради людей”, - сказав Янукович.

Глава держави наголосив, що не можна зупинятись у питанні ухвалення соціальних законів і шукати для цього зручних чи незручних приводів.

За його словами, також важливо розглянути й ухвалити низку економічних законів, які напряму пов’язані з питаннями держбюджету.

“І не треба дивитись на цих політиканів, які сьогодні заважають жити людям в країні. Це торкається кожної людини. Нам в цих питаннях потрібно бути відвертими”, - підкреслив Янукович, погодившись з тим, що подібні питання потрібно вирішувати за столом переговорів, але якщо ці питання не вирішуються, то “треба приймати політичні рішення”.

При цьому він додав, що потрібно приймати сміливі політичні рішення.

Як повідомляв УНІАН, минулого пленарного тижня парламент працював лише два дні: 4 і 5 червня.

На тему: Рибак вважає, що Раду «трусять» президентські амбіції

6 червня опозиційні депутати заблокували роботу парламенту, вимагаючи особистого виступу Президента України зі щорічним посланням до ВР, яке вони отримали у друкованому вигляді.

Зранку 7 червня опозиційні депутати знову заблокували трибуну і президію парламенту.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що розпорядився зібрати підписи депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Він також не виключив проведення виїзного засідання ВР.