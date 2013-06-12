Власенко: Рішення тюремників не пускати Тимошенко до мами «віддає цинізмом»

Відмова Державної пенітенціарної служби України відпустити ув’язнену екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, до Дніпропетровська на побачення із хворою матір’ю свідчить про продовження знущань з екс-прем’єра.

На цьому в коментарі кореспонденту УНІАН наголосив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

“Всі необхідні документи були подані. Вони ж (пенітенціарна служба — УЦНІАН) ініціювали цю заяву, після чого раптом почали відкидати очевидне. Це чергове свідчення продовження знущання над Юлією Тимошенко, але зараз це знаходиться на межі моралі, на межі людських стосунків і на межі здорового глузду. В цьому випадку знущання перекинулися не тільки на неї, але й на членів її родини”, - сказав Власенко.

Захисник наголосив, що за законом пенітенціарна служба не була зобов’язана відпускати Тимошенко на зустріч із матір’ю, однак мала на це повне право.

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На думку Власенка, з огляду на хворобу матері Тимошенко, рішення пенітенціарної служби “віддає цинізмом”.

“З точки зору закону — це їхнє право. Це не обов’язок, це їхнє право. Вони це право мають, вони це могли зробити, але цього зробити не захотіли. Закон говорять, що вони мають право це зробити і саме тому це питання лежить в площині моралі, а не в площині права”, - наголосив Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня тітка Тимошенко повідомила, що через переживання у матері екс-прем’єра відмовили ноги і вона зовсім перестала ходити.

Того ж дня Власенко заявив, що екс-прем’єр, яка перебуває в ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові, написала заяву в пенітенціарну службу з проханням дозволити їй виїзну зустріч із хворою матір’ю.

За даними сайту «5-го каналу», помічник голови ДПтС Ігор Андрушко заявив, що Тимошенко можуть тимчасово відпустити додому до хворої матері.

Однак 11 червня Андрушко заперечив, що допускав можливість відвідування екс-прем’єром хворої матері.

«Журналіст, з яким я спілкувався, попросив мене роз’яснити законодавство з цього питання, що я власне і зробив. Коли ж деякі ЗМІ дозволили собі зробити висновки з моїх слів, на які я навіть не натякав, я був неприємно вражений…», - сказав Андрушко.