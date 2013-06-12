Депутат Забзалюк викриває "миколаївську провокацію"

Про це повідомили УНІАН у Миколаївській обласній партійній організації ”БЮТ-Батьківщина”.

"Це все липа! Це старий зразок підпису Романа Омеляновича, він зараз абсолютно по-іншому розписується", - заявив представник облорганізації в телефонній розмові з УНІАН, коментуючи одержану миколаївськими ЗМІ заяву від імені Забзалюка.

У миколаївській організації також процитували офіційне звернення Забзалюка з приводу фальшивої заяви:

«Мажорчики і кримінальна шпана режиму, лютуючи від безсилля зупинити прихід миколаївців на мітинг 13 червня, звернулися до підлих дезинформацій населення. Усвідомлюючи, що я маю певний авторитет серед виборців області, вони пішли на злочин, підробивши мій особистий підпис, підробивши звернення, навіть, незважаючи на те, що вчора (11 червня) я виступав по телеканалу «НІС ТБ - 35», а по області розійшлася багатотисячним тиражем газета «Наша Родина», в якій ми закликаємо громадян прийти на акції «Вставай, Україно!».

"Звертаюся ще раз до всіх громадян Миколаєва прийти на мітинг 13 червня о 17.00 (збір біля ДК «Суднобудівників») і підтримати вимоги всіх патріотичних і демократичних сил країни!", - говориться у зверненні Забзалюка на офіційному сайті миколаївської "Батьківщини”.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в миколаївські ЗМІ було розіслано від імені Забзалюка звернення до миколаївців із закликом ігнорувати акцію «Вставай, Україно!», заплановану на 13 червня.

У повідомленні сказано, що Миколаївська область вирішила ”нахабно проігнорувати” послання лідера ”Батьківщини” Юлії Тимошенко і ”потурає нетямущим політикам місцевого рангу, продовжуючи кампанію ”Вставай, Україно!, яка об'єктивно вичерпала себе”.

Як відомо, акція «Вставай, Україно!» запланована на 17-у годину 13 червня в центрі Миколаєва на вул. Радянській.