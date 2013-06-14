Янукович у Єнакієво розповів про свою тривогу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив сьогодні на презентації проекту будівництва нової аглофабрики на ПАТ «Єнакіївський металургійний завод».

Президент зазначив, що завжди приїжджає до Єнакієвого «з хвилюванням, тому що це батьківщина, й з тривогою, тому що дуже багато в своєму житті думав над тим, як жили ми, як жили наші батьки і як житимуть наші діти». Коли Президент промовляв останню фразу про дітей, на екранах у прес-центрі для всіх журналістів крупним планом показали обличчя його молодшого сина Віктора Януковича.

Президент зазначив, що сьогодні Єнакіївський метзавод модернізовано, збережено робочі місця, й він наповнює доходами місцевий бюджет, але одне питання залишається тривожним — це питання екології та чистоти повітря.

Янукович подякував присутньому на презентації бізнесмену Рінату Ахметову, який вкладає гроші для вирішення екологічної проблеми міста.

«Я дуже вдячний інвесторам і вам особисто, Рінат Леонідович, що ви зробили внесок і почали вирішувати цю проблему», - сказав Янукович, зазначивши, що коли летів сьогодні в літаку, прочитав інформацію, що лише завдяки фільтрам і новим технологічним установкам у доменних печах ЄМЗ викиди скоротилися на 50 тонн на місяць.

Президент підкреслив, що нова аглофабрика створить умови очищення повітря за найкращими технологіями, «і це дуже важливо».

Крім того, Янукович повідомив, що Ахметов і на інших своїх металургійних підприємствах у Маріуполі та Запоріжжі модернізує аглофабрики, оскільки на сьогоднішній день це дуже необхідно країні.

Глава держави нагадав, що в Донецькій області працює регіональна програма «План дій з охорони природного середовища до 2020 року», і додав, що хотів би, щоб подібні програми реалізували по всій Україні.

«Це надія, яку ми даємо людям, і ця надія має здійснитися в найближчому майбутньому», - сказав Президент, зазначивши, що лише вирішення екологічних питань поставить Україну в один ряд з європейськими країнами в питанні збереження навколишнього середовища.