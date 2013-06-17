Яценюк просить Рибака сьогодні зв’язатися з Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами Яценюка, опозиція хоче, щоб Рибак сьогодні зв’язався з Президентом і дав “нам чітку дату і місце зустрічі”. “Ми були б Вам вдячні і це був би перший крок хоча б для публічного діалогу”, - сказав він.

Як підкреслив Яценюк, “ми поважаємо главу іноземної держави (йдеться про Президента Білорусі Олександра Лукашенка, який цього тижня перебуватиме з візитом в Україні - УНІАН), але сподіваюсь, що Янукович поважає 50% українців, яких представляє українська опозиція”.

Він запевнив, що опозиція готова до публічної зустрічі з Президентом.

Також Яценюк попросив Рибака з’ясувати в Януковича, чи готовий той виступити у Верховній Раді з посланням і вислухати опозицію. “Ми чітко заявили, що жодної обструкції не буде”, - підкреслив Яценюк.

За словами голови фракції «Батьківщина», завдяки вирішенню усіх цих питань і буде прийнято рішення щодо розблокування роботи парламент