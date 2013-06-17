Яценюк просить Рибака сьогодні зв’язатися з Януковичем

12:26, 17 червня 2013
Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк просить голову Верховної Ради Володимира Рибака сьогодні зв’язатися з Президентом України Віктором Януковичем і назвати дату й місце зустрічі з представниками опозиції.

Яценюк, Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами Яценюка, опозиція хоче, щоб Рибак сьогодні зв’язався з Президентом і дав “нам чітку дату і місце зустрічі”. “Ми були б Вам вдячні і це був би перший крок хоча б для публічного діалогу”, - сказав він.

Як підкреслив Яценюк, “ми поважаємо главу іноземної держави (йдеться про Президента Білорусі Олександра Лукашенка, який цього тижня перебуватиме з візитом в Україні - УНІАН), але сподіваюсь, що Янукович поважає 50% українців, яких представляє українська опозиція”.

Він запевнив, що опозиція готова до публічної зустрічі з Президентом.

Також Яценюк попросив Рибака з’ясувати в Януковича, чи готовий той виступити у Верховній Раді з посланням і вислухати опозицію. “Ми чітко заявили, що жодної обструкції не буде”, - підкреслив Яценюк.

За словами голови фракції «Батьківщина», завдяки вирішенню усіх цих питань і буде прийнято рішення щодо розблокування роботи парламент

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