ЗМІ: Дружина Іващенка одержала статус біженця в Данії

Про це пише газета «Вести».

На думку захисту, виїзд дружини убезпечив Іващенка від тиску.

Адвокат Борис Нечипоренко припускає, що його клієнта можуть оголосити в міжнародний розшук.

«Генпрокуратура зверталася до Вищого спецсуду з проханням переглянути рішення про умовний строк відбування покарання Іващенка (12 квітня 2012 року Печерський райсуд засудив Іващенка до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод») - він не відзначався у виконавчій службі як засуджений. Проте Вищий спецсуд залишив вирок апеляції в силі», - відзначив Нечипоренко.

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За словами адвоката, нещодавно кримінально-виконавча інспекція знову подавала на Іващенка до Голосіївського райсуду, щоб йому замінили умовне покарання на реальне, у зв'язку з самовільним від'їздом. Розгляд цього позову призначений на 12 вересня. 12 серпня у Іващенка завершується випробувальний строк.

«Не виключено, що через порушення умов звільнення буде ініційовано його розшук. Зокрема й через Інтерпол”, - відзначив захисник.

За його словами, зараз колишній в.о. міністра оборони вивчає з дружиною мову, живуть з дружиною поки що на допомогу, роботу ще не знайшов.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року Іващенко був арештований за звинуваченням у перевищенні влади під час реалізації майна «Феодосійського судномеханічного заводу».

У квітні 2012 року Печерський суд визнав його винним, засудивши до п'яти років позбавлення волі, в серпні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок, замінивши реальний строк умовним.

У лютому 2013 року стало відомо, що Іващенко виїхав за кордон. Він одержав статус політичного біженця в Данії.