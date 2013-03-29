Іващенко готує ще два позови до Євросуду

Про це в ексклюзивному інтерв’ю «5 каналу» заявив колишній в.о. міністра оборони Валерій Іващенко.

«Після того, як Апеляційний суд прийняв рішення про моє звільнення, Європейський суд зробив паузу в розгляді моєї справи. Оскільки після того, як я вийшов на волю, я отримав можливість лікуватися, і я дійсно пройшов реальне, ефективне повноцінне лікування. Також ми підготували позови з двох інших питань – це відсутність мого доступу, доступу мого захисту до справедливого правосуддя. Це той пункт, який буде розглядатися Європейським судом після того, як я завершу проходження всіх інстанцій національного судочинства. Тепер після рішення Вищого спеціалізованого суду ми таку можливість отримали і зараз будемо поновлювати своє подання в Європейський суд вже з усіх трьох питань», – заявив Іващенко.