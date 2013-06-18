У Китаї створили найшвидший у світі комп’ютер за $ 100 мільйонів (фото)

Швидкодія суперкомп’ютера становить 1 000 трлн калькуляцій на секунду (33,86 петафлопів), що дозволяє вважати його найшвидшим у світі на сьогодні, повідомляє Shanghai Daily.

Його головний конкурент – американський суперкомп’ютер Тітан, який починаючи з 2010 року займав перше місце і має швидкодію у 17,59 петафлопів на секунду.

Вартість Tianhe-2 становить 100 млн доларів США. Машина, як очікується, почне функціонувати цього року в Центрі комп’ютерних технологій в Гуанчжоу (провінція Гуандун на півдні Китаю).

На відміну від деяких своїх китайських попередників, більшість із частин Tianhe-2 розроблені в Китаї. Виняток становлять його основні процесори, які розробила американська фірма Intel.

"Рейтинг не настільки важливий", - сказав прес-секретар проекту Tianhe-2 Лі Нань, коментуючи результати тестів.

"Ми будуємо суперкомп'ютери з основною метою – забезпечити рушійні сили для будівництва інноваційно орієнтованої країни і для віднаходження рішень, які стосуються майбутнього розвитку людини", - цитує прес-секретаря проекту китайська газета.

На сьогодні п'ять із десяти найбільш швидких комп’ютерів базуються у США, два - у Китаї, два - у Німеччині, один - у Японії.