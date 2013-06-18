Яценюк звинувачує Гриценка в роботі на Банкову
Голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк заявляє, що не дозволить розвалити фракцію та партію Батьківщина.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи слова народного депутата Анатолія Гриценка про готовність скласти депутатський мандат лише разом із Яценюком.
За словами Яценюка, пропозиція скласти мандат є не пропозицією Гриценка чи ще ряду депутатів, які про це говорять, а “це є пропозиція Банкової. Таке враження, що ця пропозиція пишеться в одному місці, звичайно, що на вулиці Банковій”.
Як наголосив Яценюк, проблеми у фракції, «а в вони є у всіх фракцій», потрібно «вирішувати всередині фракції, а не на каналі «Інтер» під оплески Партії регіонів».
На тему: Батьківщина вимагає від Гриценка скласти мандат
Яценюк нагадав, що виступав проти того, щоб Гриценка виключали із фракції “Батьківщина”, але він “за те, щоб у фракції була єдність”. “Демократи програли через те, що один перед одним вискакували і розказували, хто мудріший, хто кращий. Я не дам розвалювати фракцію і партію”, - запевнив він.
На переконання Яценюка, у фракції “повинна бути єдність”. У фракції, “як і в будь-якій сім’ї, є проблеми, але сім’я тільки та сильна, яка обговорює ці проблеми всередині і пропонує шляхи вирішення, а не виходить на вулицю і починає обливати брудом всіх інших”, - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, 17 червня фракція «Батьківщина» звернулася до Гриценка з вимогою скласти депутатський мандат. Рішення було ухвалено на засіданні фракції після дискусії навколо дій Гриценка, які «суперечать угоді про непоборювання опозиційних політичних сил та які свідчать про його активну участь в інформаційній війні влади проти опозиції».
У свою чергу Гриценко на власній сторінці у Facebook написав, що готовий скласти свої депутатські повноваження, але лише разом із лідером фракції Яценюком.