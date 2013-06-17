Гриценко згоден здати мандат лише разом із Яценюком
Народний депутат фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценко заявив, що готовий покласти депутатський мандат, але лише разом із Арсенієм Яценюком.
Свою позицію політик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
На тему: Батьківщина вимагає від Гриценка скласти мандат
«Персональну справу обговорювали майже півтори години. Чого тільки не почув: дискредитує опозицію, зрадник, ворог, воює проти Батьківщини і особисто проти Юлії Тимошенко, союзник Януковича, Льовочкіна... Звучали пропозиції вигнати з фракції, вигнати з парламенту, приймати рішення одразу і негайно. Врешті, проголосували, аби я сам покинув фракцію і поклав депутатський мандат. Перед голосуванням я чітко заявив: 1) з фракції не вийду; 2) мандат покласти можу, не проблема - але тільки разом з Яценюком! Чому з Яценюком? Тому що саме він, своїми "фронтовими тушками", своїми діями і бездіяльністю - дискредитує опозицію найбільше. Яценюк покласти мандат відмовився:)», - пише Гриценко.
Голова «Громадянської позиції», також подякував тим, хто утримався при голосуванні.
Як повідомлялося, сьогодні фракція «Батьківщина» звернулася до народного депутата Анатолія Гриценка з вимогою скласти депутатський мандат.