Гриценко згоден здати мандат лише разом із Яценюком

Свою позицію політик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

На тему: Батьківщина вимагає від Гриценка скласти мандат

«Персональну справу обговорювали майже півтори години. Чого тільки не почув: дискредитує опозицію, зрадник, ворог, воює проти Батьківщини і особисто проти Юлії Тимошенко, союзник Януковича, Льовочкіна... Звучали пропозиції вигнати з фракції, вигнати з парламенту, приймати рішення одразу і негайно. Врешті, проголосували, аби я сам покинув фракцію і поклав депутатський мандат. Перед голосуванням я чітко заявив: 1) з фракції не вийду; 2) мандат покласти можу, не проблема - але тільки разом з Яценюком! Чому з Яценюком? Тому що саме він, своїми "фронтовими тушками", своїми діями і бездіяльністю - дискредитує опозицію найбільше. Яценюк покласти мандат відмовився:)», - пише Гриценко.

Голова «Громадянської позиції», також подякував тим, хто утримався при голосуванні.

Як повідомлялося, сьогодні фракція «Батьківщина» звернулася до народного депутата Анатолія Гриценка з вимогою скласти депутатський мандат.