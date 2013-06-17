Батьківщина вимагає від Гриценка скласти мандат

Фракція «Батьківщина» звернулася до народного депутата Анатолія Гриценка з вимогою скласти депутатський мандат.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Як йдеться в повідомленні, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні фракції після внутришньофракційної дискусії навколо дій Гриценка, які «суперечать угоді про непоборювання опозиційних політичних сил та які свідчать про його активну участь в інформаційній війні влади проти опозиції».

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Жоден з народних депутатів, присутніх на засіданні, не проголосував проти такого рішення, 4 утрималися, решта проголосували «за», поінформували в “Батьківщині”.