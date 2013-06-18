Кличко до Януковича не піде - він пропонує «найкращий» варіант

Про це в коментарі УНІАН заявив лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко.

Він наголосив, що “кулуарних зустрічей не повинно бути. Він наголосив, що фракція “УДАР” вимагала зустрічі з Президентом України за участю представників ЗМІ, але “найкращий варіант — ми запрошуємо Президента виступити в стінах парламенту з посланням, яке він повинен зробити, і це прописано в Конституції України”.

На уточнююче запитання УНІАН, чи підуть вони все-таки на зустріч, якщо будуть присутні ЗМІ, Кличко відповів: “Я впевнений в тому, що преси там не буде, що там буде одна президентська камера”. За його словами, потім, після зустрічі, кожен почне давати свої коментарі, свої варіанти того, про що говорилося на зустрічі.

На запитання, чи піде він на зустріч з Януковичем завтра, Кличко відповів: “Зустріч з Президентом має відбуватися в стінах парламенту. Нехай він приходить до нас”.

Як повідомляв УНІАН, глава держави Віктор Янукович запросив на зустріч в Адміністрації Президента керівників усіх парламентських фракцій і голову Верховної Ради.

Як повідомив на засіданні парламенту голова ВР Володимир Рибак, зустріч відбудеться у середу, 19 червня, о 14.30, у приміщенні Адміністрації Президента України.